Na manhã desta terça-feira (16), uma ação integrada entre a Receita Federal e a Polícia Federal cumpriu 59 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Os alvos são suspeitos envolvidos em transações com ouro, metais e sucatas, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos que levam à fraude de R$ 4 bilhões.

Durante as investigações, foram identificados três núcleos criminosos que envolvem mais de 80 pessoas e empresas da cadeia de metalurgia e siderurgia. Eles utilizam de notas fiscais falsas para burlar órgãos fiscalizadores, sonegar impostos e “esquentar” mercadorias roubadas.

Além de operações com sucatas, o operador do esquema transacionou bilhões em notas fiscais de Ouro. No Paraná, o mandado foi cumprido na cidade de Curitiba.