Atenção concurseiros: tem mais de 2.000 vagas distribuídas entre diversos concursos públicos em todo o Brasil. Bora estudar e conseguir a vaga dos sonhos? Tem salário de quase R$ 35 mil.

A Câmara dos Deputados, em Brasília, no Distrito Federal, está com inscrições abertas para cargos de nível superior. O salário chega a R$ 34.812,19. Inscrições abertas também para Polícia Civil do Estado de São Paulo: são 1.250 vagas, com salário de R$ 5.879,68.

Muitas oportunidades também para professores. A Secretaria de Educação do Estado do Ceará está com 200 vagas de ensino fundamental e ensino médio nas áreas de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática. Salários de até R$ 6.147,69.

Câmara dos Deputados (DF)

A primeira oportunidade vai para aqueles que desejam trabalhar em uma instituição que é referência e palco das principais discussões políticas do país, a Câmara dos Deputados.

As inscrições terminam no próximo dia 4, às 16h e a taxa é de R$ 120.

Entre os cargos, vagas para contador, informática legislativa, técnico em material e patrimônio, assistente social, analista legislativo, enfermeiro e médico.

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (ES)

Vagas também para a turma do direito!

A Defensoria do Espírito Santo está com concurso aberto para carreira inicial de defensor público. O salário começa em R$ 17.808,00 e os interessados têm até o dia 26 de setembro para se inscrever. Não vai perder, hein?

A taxa de inscrição é de R$ 290.

Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste (SP)

Já a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste está com 174 vagas para vários cargos.

Entre eles, auxiliar de serviços gerais, técnicos, analisar programa de sistema, agente de serviço de escolas, contador, enfermeiro, engenheiro, pedagogo, professor de educação física, arquiteto e muito mais.

O salário pode chegar até R$ 9.174,44 e o prazo para se inscrever termina no próximo dia 29.

Câmara Municipal de Monte Alto (SP)

Oportunidades também na Câmara Municipal de Monte Alto, em São Paulo.

Com salários de R$ 10.866,30 e taxa de inscrição até R$ 98, a instituição tem vagas para motorista, jornalista, contador, procurador jurídico, agente de produção multimídia.

Ministério de Minas e Energia (DF)

O Ministério de Minas e Energia também tem oportunidade para graduados.

São 30 vagas no cargo de administrado e o salário é de R$ 5.488,70.

A taxa de inscrição é de R$ 76 e o período encerra no próximo dia 29.

Defensoria Pública do Estado do Amazonas (AM)

Na Defensoria Público do Amazonas, 3 vagas para ensino superior e médio.

O cargo é de analista jurídico de defensoria, com salário inicial de R$ 6.833,29.

O prazo para se inscrever se encerra no dia 26 de setembro, às 23h59. Corre!