Em setembro, a situação piorou e foi adotada a abandeira preta, de escassez hídrica, com valor adicional de R$14,20 a cada 100kW/hora consumidos.

A expectativa é que a bandeira tarifária permaneça na cor verde até o fim do ano, de acordo com engenheiro eletricista, Alysson Nunes Diógenes.

“Não devemos ter nenhuma alteração até a passagem do inverno. Caso a gente continue tendo ainda algumas chuvas ao longo do ano, devemos seguir com a bandeira verde até o fim do ano”, explica o engenheiro.

Reajustes em 2022 Em junho deste ano está previsto o reajuste anual das tarifas da Copel, mas o percentual ainda não foi definido, segundo a companhia. Em 2021, o reajuste foi de 8,97% para consumidores residenciais.