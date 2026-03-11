O município de Jacarezinho se prepara para receber um importante encontro voltado ao diálogo e ao fortalecimento das relações institucionais e empresariais. O evento acontece no dia 18 de março de 2026, das 14h às 17h, no CAT – Conjunto de Amadores de Teatro, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 968, Centro.

A iniciativa reunirá prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais das áreas de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, além de empresários e representantes de associações comerciais e industriais locais. O objetivo é promover a integração entre poder público e setor privado, discutindo estratégias para o desenvolvimento regional.

📌 Data: 18/03/2026

📌 Horário: 14h às 17h

📌 Local: CAT – Conjunto de Amadores de Teatro

📌 Endereço: Av. Getúlio Vargas, 968 – Centro, Jacarezinho/PR

▶️ As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link:

https://forms.gle/pZNsGFM5pjVUvmGB9

Formulário de Inscrição

Esse encontro promete ser um espaço de troca de experiências e construção de parcerias estratégicas para o futuro da região.