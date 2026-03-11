A Prefeitura de Jacarezinho promove, no dia 20 de março, um evento especial voltado ao cuidado e bem-estar feminino. A iniciativa acontecerá às 18h, na Casa Rosa, e reunirá serviços de saúde, palestras e atividades informativas.

A programação inclui:

– Coleta de exame preventivo (com agendamento prévio, devido ao número limitado de vagas)

– Solicitação de mamografias

– Palestra com a médica Dra. Patrícia, abordando temas de saúde da mulher

– Palestra com a psicóloga Thiele, sobre enfrentamento da violência contra a mulher

– Testes rápidos de saúde

– Sorteio de brindes

– Coffee break de integração

O encontro busca ampliar o acesso a informações e serviços essenciais, além de promover um espaço de diálogo e acolhimento.

📲 Os agendamentos para coleta de preventivo devem ser feitos pelo WhatsApp: (43) 3911-3210.