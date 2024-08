O Corpo de Bombeiros Militares do Paraná (CBMPR) já atendeu 9.344 incêndios florestais no Estado, contra 4.011 situações semelhantes no mesmo período de 2023. Uma alta de 132%. A informação foi divulgada no 1º Workshop de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal, realizado em Curitiba. O dado é referente até a última quinta-feira (22).

Historicamente, o mês de agosto costuma ter estatísticas elevadas nesse quesito, conforme o governo estadual. Em 2024, porém, tem sido especialmente severo. Temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar e chuvas escassas são alguns dos fatores que contribuem para a proliferação dos incêndios.

“Esse aumento preocupa, pois não se refere apenas ao quantitativo, mas à área queimada e à quantidade de dias destinados no combate a incêndios florestais. Neste ano, condições climáticas estão favorecendo essa propagação do incêndio e dificultando sua extinção”, disse a capitã Luisiana Guimarães Cavalca, integrante da Câmara Técnica de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal do CBMPR.

Incêndios florestais no Paraná: apoio do IAT

Além da ação do Corpo de Bombeiros, o combate a incêndios no Paraná tem recebido o apoio do Instituto Água e Terra (IAT). O órgão ambiental tem contribuído ativamente com a mobilização de equipes próprias e com a utilização de aeronave especializada para despejo de água em locais de difícil acesso.

Os servidores do IAT estiveram em ação, por exemplo, na Ilha Bandeirantes, no Parque Nacional de Ilha Grande, debelando o incêndio no local junto com os brigadistas do ICMBio. Também auxiliaram em ocorrências grandes no município de Maria Helena; no Parque Estadual de Vila Velha, nos Campos Gerais; e na Florestal Metropolitana, em Piraquara. Atualmente, estão apoiando os bombeiros em Cianorte.