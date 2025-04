Bebês recém-nascidos de 21 municípios do Norte e Norte Pioneiro do Paraná terão um atendimento mais rápido e de mais qualidade na nova UTI neonatal da Santa Casa de Misericórdia de Cornélio Procópio, inaugurada nesta sexta-feira (11) pelo governador em exercício Darci Piana. A reestruturação do espaço e a instalação de novos equipamentos para atendimento médico receberam R$ 1,7 milhão de investimento, sendo R$ 1,6 milhão do Governo do Estado e R$ 100 mil de contrapartida do hospital.

A expectativa é que a nova UTI neonatal, maior e com equipamentos mais modernos que a anterior, permita um diagnóstico mais preciso dos recém-nascidos, o que também significará intervenções mais rápidas e com mais qualidade assistencial.

Segundo o governador em exercício, a iniciativa representa um reforço fundamental para o atendimento dos 21 municípios que compõem a 18ª Regional de Saúde. “São 10 novos leitos neonatais equipados com tudo que há de melhor no mundo. Isso é um adicional a tudo aquilo que já existe aqui, facilitando o atendimento para os moradores dessa região. São investimentos do Governo do Estado que vão beneficiar mães, pais e, principalmente, as crianças”, disse Piana.

“Apesar de todo o investimento que estamos fazendo, na saúde é sempre uma missão em andamento. Estamos trabalhando com muito carinho para que o nosso povo tenha o atendimento necessário e de qualidade, desde as crianças, como é o caso de hoje, até os idosos”, acrescentou.

A construção do novo espaço era uma demanda antiga da população local, uma vez que o hospital atende pacientes com gestações de alto risco. O trabalho envolveu a readequação de uma ala de 245 metros quadrados que foi utilizada durante a pandemia, com a instalação de 10 leitos de UTI neonatal, nova pintura e instalações elétricas e a implantação de um sistema de climatização, somando R$ 960 mil.

Outros R$ 635 mil do dinheiro investido pelo Estado foram direcionados para a aquisição de equipamentos hospitalares específicos, como incubadoras, aquecedores, ventiladores pulmonares, bombas de infusão, monitores cardíacos, respiratórios e de sinais vitais. A unidade já havia recebido também um novo conjunto de radiologia para melhorar a qualidade das imagens usadas nos diagnósticos.

Com a UTI neonatal, recém-nascidos que apresentam condições clínicas graves logo após o parto, como prematuridade extrema, baixo peso ao nascer, malformações congênitas, infecções e dificuldades respiratórias têm chances maiores de sobreviver e ter um desenvolvimento saudável.

Quando necessário, equipes médicas multidisciplinares podem intervir de forma imediata, além de monitorarem qualquer alteração significativa nos indicadores de saúde, em um espaço humanizado às famílias dos pacientes.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, os investimentos na UTI neonatal fazem da Santa Casa de Cornélio Procópio uma unidade de referência no atendimento a recém-nascidos em estado crítico. “Com essa evolução, esse hospital se consolida como referência regional, ampliando sua capacidade de salvar vidas e proporcionar um começo de jornada mais seguro para os recém-nascidos de toda a região”, comentou.

Além de garantir mais segurança aos bebês em tratamento intensivo, a nova estrutura também oferece maior suporte técnico e emocional para as famílias. Isso porque a UTI conta agora com um ‘espaço família’, para que as mães possam ficar mais próximas dos seus filhos em tratamento, sobretudo aquelas residentes em outros municípios da região.

“O bebê prematuro fica no hospital de 60 dias até um ano. Não é uma internação rápida, porque são crianças muito pequenas, que precisam de um tempo grande para ganhar peso e maturidade dos órgãos. É imensa a importância dessa estrutura física que o Estado está nos proporcionando e um grande bem que está fazendo para essas famílias”, disse o presidente da Santa Casa de Cornélio Procópio, José do Carmo Neto.

“Antes os familiares não tinham ambiente para ficar e acabavam no corredor. A partir de agora eles vão ter um ambiente dentro da UTI para que possam acompanhar seus filhos com muito mais presença e muito mais conforto”, explicou. “Além disso, a estrutura física é muito mais ampla, permitindo que os profissionais tenham uma condição muito melhor de atendimento”, destacou o presidente da instituição.

PRESENÇAS – Também estiveram presentes na inauguração os secretários estaduais Sandro Alex (Infraestrutura e Logística), Marco Brasil (Indústria, Comércio e Serviços) e Santin Roveda (Justiça e Cidadania); o chefe da Casa Militar, coronel Marcos Tordoro; o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi; os deputados estaduais Cobra Repórter, Luiz Cláudio Romanelli e Tercílio Turini; o prefeito de Cornélio Procópio, Raphael Sampaio; e demais lideranças locais.