Na noite de sábado, dia 12 de abril, um grave acidente ocorreu na BR-369, próximo ao município de Andirá, Paraná. Por volta das 20 horas, um veículo acabou colidindo com um cavalo que estava na pista. Apesar do impacto, felizmente nenhum ocupante do carro sofreu ferimentos. Entretanto, o cavalo não resistiu e faleceu no local.

Até o momento, não há informações adicionais sobre as circunstâncias que levaram o animal a estar na rodovia ou sobre possíveis responsáveis. A ocorrência alerta para os riscos de animais soltos em vias movimentadas, especialmente à noite, quando a visibilidade é reduzida.

Seguimos acompanhando o caso e atualizaremos conforme novas informações surgirem.