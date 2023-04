Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Defesa Civil emitiu alerta, na manhã desta sexta-feira (7), para o alto acumulado de chuvas no Litoral do Paraná. De acordo com o órgão, há risco de deslizamentos e alagamentos em Guaratuba e cidades vizinhas. A concessionária Arteris Litoral Sul monitora as condições meteorológicas e não descarta possíveis interdições na BR-376.

De acordo com Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a tendência de chuva segue para a região entre sexta-feira e sábado (8).

Na quinta-feira (6), diversas ruas foram alagadas em Guaratuba. Na manhã desta sexta-feira (7), porém, elas deram uma trégua.

BR-376

Questionada sobre os riscos, a concessionária Arteris Litoral Sul informou que segue acompanhando o volume das chuvas na região de Guaratuba para, caso haja necessidade de alguma intervenção, informará o colegiado estratégico junto com a Polícia Rodoviária Federal para tomada de decisão, conforme previamente estabelecido no plano de monitoramento da BR-376.

“O objetivo da Arteris Litoral Sul é garantir a máxima segurança dos usuários que precisam trafegar pelo local”, cita.