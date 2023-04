Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na madrugada desta sexta (07), por volta das 01h00, na BR153, no município de Santo Antônio da Platina (PR), uma equipe da PRF realizou tentativa de abordagem a um Volkswagen T-CROSS de cor cinza que desobedeceu as ordens de parada.

O motorista do automóvel passou então a desenvolver alta velocidade e a fazer ultrapassagens indevidas, adentrando na sequência ao município de Santo Antônio Da Platina (PR).

A partir dessa primeira fuga várias equipes da PRF e da Polícia Militar do Paraná foram empenhadas a fim de tentar localizar o automóvel, que tomou rumo ignorado.

Após insensantes buscas e patrulhamentos de equipes por toda a região um VW T-CROSS com as mesmas características foi avistado na região de Andirá (PR).

Equipes da PRF realizaram então nova tentativa de abordagem ao veículo, que novamente iniciou fuga, desta vez sentido estado de São Paulo; após vários quilômetros de perseguição seu condutor perdeu o controle da direção e acabou batendo em uma defensa metálica existente às margens da rodovia BR153, já no município de Ourinhos (SP).

Seus dois ocupantes desembarcaram e adentraram a uma mata existente às margens da rodovia, tomando rumo ignorado; várias equipes permanecem no local em buscas aos seus ocupantes.

No porta malas do T-CROSS bem como em toda extensão do banco traseiro e assoalho foram encontrados vários tablets de maconha, que após pesados totalizaram 478 quilos.

A droga e o veículo foram encaminhados à delegacia de polícia da cidade de Ourinhos (SP).

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de 5 a 15 anos de reclusão.