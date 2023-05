Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motociclista de 32 anos morreu na manhã desta segunda-feira (15) após se envolver em um acidente na BR-153, no município de Mallet, no Sul do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor residia na mesma cidade.

Ainda, conforme a PRF, o homem perdeu o controle da moto e saiu da pista. Ele não resistiu aos ferimentos e veio ao óbito no local.

A perícia criminal, o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil (PC) foram até o local do acidente. O caso está sendo investigado.