O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que o cruzamento da Avenida Curitiba com a PR-412 em Matinhos, no Litoral, será interditado a partir da manhã desta sexta-feira (15). A medida é necessária para iniciar a obra de construção de um novo viaduto no local, parte das obras de duplicação em concreto da rodovia.

O tráfego de veículos será desviado por ruas municipais, com todas as vias devidamente sinalizadas para orientar os usuários. A interdição deve durar até dezembro deste ano, data prevista para conclusão do viaduto e liberação do tráfego.

O DER/PR solicita que os condutores dirijam com velocidade reduzida e cautela redobrada pelo local, visando garantir a segurança de todos os envolvidos.

OBRA – O DER/PR está duplicando com pavimento rígido de concreto um trecho de 14,28 quilômetros da PR-412, iniciando próximo à ponte sobre o Canal de Matinhos e seguindo até o entroncamento com a PR-407, na localidade de Praia de Leste, em Pontal do Paraná.

A obra inclui vias marginais em pavimento asfáltico, passeio para pedestres, ciclovias, iluminação rodoviária e também uma ponte sobre o Rio Balneário e outra sobre o Canal de Matinhos, além do viaduto da Avenida Curitiba.

O investimento é de R$ 274,5 milhões, com previsão de conclusão em março de 2028. Atualmente a obra está 14,31% executada.