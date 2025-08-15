Garantir energia de qualidade, estável e na escala que o crescimento industrial exige é decisivo para a competitividade do Paraná. Nesse contexto, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e a Copel desenvolveram, por meio de termo de cooperação técnica, o Mapa Energético do Paraná — uma base integrada de dados que mapeia demanda, infraestrutura e necessidades de expansão para orientar decisões públicas e privadas e preparar a estrutura do estado para os próximos 10 anos.

“O Mapa Energético é um instrumento para agir com informação e previsibilidade, alinhando investimentos em geração, transmissão e distribuição à realidade das empresas”, afirma José Eduardo Peixoto, diretor da Fiep e vice-coordenador do Conselho Temático de Energia. Segundo ele, o trabalho ajuda a priorizar regiões com maior pressão de carga e a antecipar soluções para gargalos que impactam produtividade e custos.

Em paralelo, o Governo do Estado estruturou um canal exclusivo de atendimento às indústrias, criado pela Superintendência Geral de Gestão Energética do Paraná (SUPEN), para registrar demandas críticas e acelerar a articulação com distribuidoras. “Abrimos uma frente direta com o setor produtivo para dar vazão às ocorrências e priorizar respostas, encurtando o caminho entre o problema e a solução”, destaca Sandro Vieira, superintendente geral de Gestão Energética do Paraná.