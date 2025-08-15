Um idoso, de 67 anos, morreu em um grave acidente após uma colisão frontal na BR-376, em Mamborê, no Oeste do Paraná, na noite dessa quinta-feira (14).

No momento do acidente, a vítima dirigia um Volkswagen Gol quando colidiu de frente com um Honda Fit. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois ocupantes do Honda Fit sofreram ferimentos e foram encaminhadas para atendimento médico.

A via permaneceu parcialmente interditada para o trabalho das equipes de resgate, Instituto Médico Legal (IML) e da PRF.

Até o momento desta reportagem, não há informações sobre as causas do acidente na BR-376. As demais circunstâncias do acidente serão determinadas após a conclusão do laudo pericial da Polícia Científica.