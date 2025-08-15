O Paraná se soma às celebrações do Dia da Gestante, nesta sexta-feira (15), data dedicada à promoção da atenção integral à saúde e ao bem-estar das mulheres grávidas desde os primeiros passos da gestação.

O Estado se destaca nacionalmente pelo protagonismo na assistência à saúde das gestantes, com resultados concretos e reconhecidos. Em 2025, 88,5% das gestantes paranaenses realizaram sete ou mais consultas de pré-natal pelo SUS, consolidando o Paraná como líder nacional referenciado no acompanhamento durante a gravidez.

“O Paraná tem orgulho de ser referência no cuidado com as gestantes. Cada dado não é apenas um número, mas a vida de mães e bebês que receberam um acompanhamento mais seguro, humano e qualificado. Seguiremos investindo em tecnologia, capacitação e políticas que garantam a atenção integral à mulher, desde o início da gestação até os primeiros cuidados com o bebê”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

As políticas públicas também têm contribuído para a queda da gestação na adolescência. Entre 2019 e 2023, o número de nascimentos de mães entre 15 e 19 anos caiu de 18.169 para 12.769, uma redução de quase 30%. Outro avanço expressivo foi no controle da sífilis congênita, com cerca de 71% dos casos evitados até 2023, graças ao diagnóstico e tratamento precoce durante o pré-natal.

A qualificação das equipes também é prioridade no Estado. Só em março deste ano, mais de 3 mil profissionais de saúde foram capacitados em atendimento humanizado e qualificado a gestantes, com foco na Atenção Primária como pilar do cuidado antes e depois do parto.

O uso da tecnologia foi ampliado com a plataforma Paraná Saúde Digital, lançada em 2024, que permite o monitoramento em tempo real dos dados da Atenção Primária à Saúde em todos os municípios. O investimento ultrapassa R$ 13 milhões e inclui a oferta do serviço Tele-ECG (eletrocardiografia remota) em 96 unidades de saúde.

O compromisso com a continuidade do cuidado se mantém no Plano Estadual de Saúde, que adota a Linha de Cuidado Materno Infantil como guia para a atenção completa à gestante — do pré-natal ao parto, puerpério e acompanhamento do recém-nascido. A Carteira da Gestante, documento personalizado com histórico de consultas, exames e vacinas, também garante um atendimento mais seguro e contínuo.