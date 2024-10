Em quatro meses de criação, o sistema Copiloto do Detran-PR, que oferece atendimento via WhatsApp, já somou 59.425 atendimentos, facilitando o acesso dos cidadãos aos serviços. A nova modalidade otimiza a mão de obra do Departamento, oferecendo uma resolução mais ágil e eficiente. As principais demandas envolvem questões relacionadas à habilitação, veículos e infrações.

De acordo com balanço do Detran-PR, houve 10.453 atendimentos em junho, 15.899 em julho, 16.640 em agosto e mais 16.433 em setembro.

Uma das grandes vantagens de utilizar o Copiloto é a praticidade. O cidadão pode resolver suas pendências sem precisar se deslocar até uma unidade física do Detran. “Estima-se que 30% dos casos que resultariam em atendimentos presenciais foram solucionados de forma totalmente online neste novo modelo de atendimento”, destaca Cibele Martins, supervisora do Copiloto.

Atualmente, o projeto conta com 16 servidores capacitados, familiarizados com a legislação e os procedimentos internos da instituição, distribuídos em diferentes cidades do Paraná.

O serviço, que começou como uma central de informação evoluiu para se tornar uma unidade de atendimento completa, focada na praticidade e na excelência no serviço prestado”, destacou odiretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado. A expectativa é que em breve novos serviços sejam ofertados, como a possibilidade de agendar exames e alterar endereços.

Acesse o Atendimento Copiloto AQUI .

SERVIÇOS ONLINE– O Copiloto amplia o atendimento digital do Detran-PR. Já são oferecidos 80 serviços de habilitação, veículos e infrações no portal do Detran-PR e no aplicativo Detran Inteligente. Entre eles estão a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); solicitação da Permissão Internacional para Dirigir (PID); agendamento de exames; solicitação da segunda via da CNH; consulta de débitos do veículo; emissão do CRLV-e; emissão de guia para pagamento de multas; 1º emplacamento, solicitação de recursos, entre outros.