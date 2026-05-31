A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) dá continuidade, em 2026, ao trabalho de Vistoria Técnica Operacional (VTO) em imóveis comerciais e residenciais de Santo Antônio da Platina e região no Norte Pioneiro. Equipes da empresa Engezzi Engenharia, a serviço da Sanepar, verificam as ligações internas para atestar que os imóveis estejam corretamente ligados à rede de esgoto. Isso garante a coleta adequada do resíduo e o bom funcionamento do sistema de tratamento de esgoto, protegendo a saúde das pessoas e preservando o meio ambiente.

Em Santo Antônio da Platina, até o momento, mais de 4 mil imóveis foram vistoriados. Até o fim deste ano, o trabalho deve se estender a todos os imóveis do município. Até 2028 pelo menos 25 mil imóveis devem passar pela varredura nas cidades da região.

Os técnicos avaliam se as instalações hidrossanitárias estão de acordo com as normas da Sanepar e a Legislação Ambiental. Para isso, conferem os pontos de lançamento de esgoto do banheiro, de pias da cozinha e churrasqueira, lavanderia e pontos de captação de água de chuva, como ralos. Também verificam a existência e a funcionalidade da caixa de retenção de gordura. Os testes são feitos com corantes não tóxicos colocados na água.

“A destinação incorreta da água da chuva na rede de esgoto é uma das principais causas de refluxo nos imóveis e de transbordamento de esgoto nas ruas, o que causa transtornos e danos ambientais. Para que esteja interligado corretamente, o esgoto do imóvel precisa ser lançado na rede coletora da Sanepar e a água de chuva lançada na galeria pluvial”, explica a gerente operacional da Sanepar na região, Flávia Giovanna Laiter Garcia.

Estando tudo de acordo com a ligação, o morador receberá o certificado de regularidade do imóvel. Nos casos em que for identificada alguma inconformidade, a equipe de vistoria orienta o cliente, por meio de uma notificação, sobre as adequações que devem ser feitas. O cliente recebe um prazo de 60 dias para corrigir a irregularidade. Caso persista a incorreção, ele pode ser multado e a situação é repassada à Vigilância Sanitária do município.

Este serviço é um procedimento padrão feito periodicamente pela Sanepar. Em 2025, foram vistoriados cerca de 10 mil imóveis em municípios da área de abrangência da Sanepar na região, como Cambará, Jacarezinho, Siqueira Campos, Ibaiti, Joaquim Távora, Carlópolis e Quatiguá. Em 2026, foram incluídas cidades como Barra do Jacaré, Guapirama, Conselheiro Mairinck, Salto do Itararé e Santana do Itararé, que já estão ou em breve estarão passando pelas vistorias.

As equipes andam sempre em duplas, estão uniformizadas e portando crachá da empresa contratada, e em hipótese alguma vão solicitar ao cliente qualquer tipo de documento ou pagamento.

Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com a Sanepar pelos canais oficiais de atendimento: o telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas por dia com ligação é gratuita, o WhatsApp (41) 99544-0115, o site e o Aplicativo Minha Sanepar . É essencial ter em mãos a fatura de água ou número da matrícula do imóvel.