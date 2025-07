O Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades (Secid), autorizou nesta semana licitações que totalizam R$ 64.847.629,08 em investimentos para 19 municípios. Os recursos serão aplicados em obras de pavimentação urbana e rural, além da modernização da iluminação pública, com a substituição de luminárias convencionais por tecnologia LED em diversas localidades. A maior parte dos valores será repassada via transferência voluntária (R$ 62,8 milhões), com complemento de R$ 2,5 milhões por meio do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM).

Foram contemplados Piên, Nova Prata do Iguaçu, Mariópolis, Capitão Leônidas Marques, Santa Tereza do Oeste, Cidade Gaúcha, Borrazópolis, Tomazina, Nova Esperança do Sudoeste, Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Santa Mariana, Contenda, Tibagi, Japurá, Querência do Norte, Engenheiro Beltrão, Imbaú e Ibaiti.

“Esses investimentos são estratégicos e atendem demandas reais da população. Os projetos foram elaborados em parceria com as prefeituras e visam atender necessidades específicas de cada localidade”, afirmou o secretário estadual das Cidades, Guto Silva. “É uma política pública que valoriza o planejamento municipal e fortalece a autonomia das cidades. O cidadão sente os resultados diretamente na sua rotina”.

O secretário destacou o programa Asfalto Novo, Vida Nova. “Esse programa tem transformado a infraestrutura urbana em todo o Paraná, levando mais segurança, mobilidade e qualidade de vida”, enfatizou Guto Silva, que recebeu os prefeitos e deputados estaduais que viabilizaram os investimentos – o presidente da Assembleia, Alexandre Curi, o deputado federal Giacobo, e os deputados estaduais Ademar Traiano, Soldado Adriano José, Gugu Bueno e Artagão Júnior.

PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Do total autorizado, R$ 24,6 milhões são para pavimentações diversas, R$ 29,8 milhões serão destinados à pavimentação de leito natural por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova, e R$ 10,3 milhões para modernização da iluminação pública.

Entre os municípios beneficiados estão Piên, com cerca de R$ 6,9 milhões para pavimentação da Estrada Vicinal Belo Horizonte, nos trechos 1 e 4; Nova Prata do Iguaçu (R$ 5,6 milhões) e Mariópolis (R$ 5,3 milhões).

O prefeito de Piên, Maicon Tiguera, destacou o benefício para o município ser contemplado com esses recursos em pavimentação asfáltica de vias que saem do quadro urbano, avançam para a área rural e fazem ligação com outros municípios e outros estados.

“Essa pavimentação, que será feita com recursos a fundo perdido, vai ligar Piên ao município vizinho catarinense de Campo Alegre, uma via bastante usada e que atende uma das maiores comunidades da área rural. Os moradores dessa comunidade sofrem muito com a poeira e, agora, terão uma malha viária segura e tranquila, levando desenvolvimento a toda a região”, disse.

Tiguera elogiou o trabalho do Governo do Estado, da Secretaria das Cidades e dos parlamentares que têm possibilitado que o Paraná desfrute de um momento econômico importante, que auxilia municípios de grande, médio e pequeno portes. “Isso tem feito com que Piên consiga tirar do papel obras aguardadas há décadas. Nem eu, como prefeito, imaginava ser possível fazer, mas hoje estamos efetivando obras que trazem qualidade de vida para nossa gente, desenvolvendo o município”, afirmou.

Em relação aos investimentos pelo Asfalto Novo, Vida Nova, destacam-se os realizados em Capitão Leônidas Marques, de R$ 9,5 milhões; em Santa Tereza do Oeste (R$ 5,3 milhões) e Cidade Gaúcha (R$ 5,1 milhões).

O prefeito de Capitão Leônidas Marques Maxwell Scapini agradeceu esse montante liberado para ser licitado, que vai pavimentar diversas ruas. “Compromisso feito e que, com certeza, vai trazer muitas melhorias para o nosso município”, declarou o prefeito.

Também tiveram autorizadas para licitações, obras no Centro de Borrazópolis; na Estrada Vicinal da Serraria e Francisco de Paula Vitor, em Tomazina; na Linha Varanda, em Nova Esperança do Sudoeste; no Bairro Cachoeira, em Almirante Tamandaré; no Bairro Albarana, em Rio Branco do Sul; no Distrito de Panema, em Santa Mariana; no Jardim Planalto, em Contenda; na Rua Ana Beje, em Tibagi e em Japurã.

Os municípios contemplados com a substituição da iluminação pública em LED são Querência do Norte, Engenheiro Beltrão, Imbaú e Ibaiti.