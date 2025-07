6,6 gramas de cocaína e 13 gramas de maconha ;

A quantia de R$ 2.410,00 em dinheiro , distribuída em várias cédulas;

Sacos plásticos utilizados para embalar entorpecentes;

Cinco ampolas de Benzetacil , medicamento que pode ter sido utilizado de forma irregular;

Uma espingarda, cuja posse será investigada.

Além disso, durante as diligências foram encontrados indícios que apontam para a prática de prostituição no interior do bar, o que reforça o teor das denúncias recebidas anteriormente pelas autoridades.

Prisão em flagrante

Diante dos fatos e da materialidade dos crimes constatados, o proprietário do bar, um homem de 46 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Cadeia Pública de Cambará, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a extensão das atividades ilícitas no local.