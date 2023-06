Um grupo com 23 professores das sete universidades estaduais do Paraná visitou oito cidades da Região Metropolitana de Curitiba e do Litoral para definir as ações da Operação Rondon Paraná 2023 . A iniciativa do Governo do Estado prevê uma série de atividades de extensão universitária com foco em cidadania, cultura e solidariedade. A viagem precursora ocorreu entre os dias 31 de maio e 2 de junho.

A edição do Rondon Paraná vai acontecer em outubro deste ano, nos municípios de Antonina, Cerro Azul, Doutor Ulisses, Guaratuba, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná e Rio Branco do Sul. Idealizada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), a operação consiste numa série de atividades voltadas ao bem-estar dos cidadãos e envolve, ao todo, 40 professores das instituições estaduais de ensino superior.

Durante as visitas técnicas foi possível identificar as principais necessidades dos cidadãos e estabelecer o apoio logístico que será necessário para os rondonistas. Com o suporte dos municípios, os professores verificaram as carências das regiões e vão propor medidas assertivas que irão beneficiar as comunidades locais.

Receber a Operação Rondon Paraná é importante para os municípios, como explica a secretária municipal de Bem-Estar e Promoção Social de Guaratuba, Maricel Auer. “A partir do levantamento das demandas que o município possui, as atividades das universidades serão estratégicas para trazer um apoio técnico aos servidores e cidadãos, e assim contribuir com a qualidade de vida de todos”, afirma.

Estão envolvidas na operação professores e alunos das universidades estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar). Os voluntários são de diferentes áreas do conhecimento e irão promover projetos de cultura, direitos humanos, educação, inclusão social, meio ambiente, saúde e tecnologia.

O professor Marcos Freitas de Moraes, da Unioeste, é um dos coordenadores da Operação Rondon Paraná e explica que a visita inicial às cidades permitiu dialogar com as lideranças locais. “Foi o primeiro encontro que tivemos com os municípios para conhecermos as demandas, ter o contato com os gestores públicos e com a comunidade. Conseguimos fazer uma integração, ouvir as necessidades das comunidades e dos gestores públicos”, afirma.

Com a viagem precursora, os professores organizaram propostas de intervenção a partir do que mapearam em cada cidade. Nesse planejamento constam as atividades específicas de cidadania, saúde e educação e cultura. Em cada município serão realizadas campanhas, rodas de conversa, palestras e oficinas para pessoas de todas as faixas etárias. Também foi definido o suporte para os rondonistas, como alojamento e alimentação.

Esse mapeamento das necessidades locais é fundamental para contribuir com o benefício dos cidadãos, como explica o procurador Fiscal de Guaratuba, Marcelo Bom dos Santos. “Ao identificar todas as carências e fraquezas do município, existe a oportunidade de trazer os acadêmicos para conviverem na comunidade, conhecerem a realidade local, apoiar as causas sociais e contribuir com a nossa cidade”.

OPERAÇÃO

Semelhante ao Projeto Rondon do governo federal, coordenado pelo Ministério da Defesa, a versão paranaense tem como objetivo complementar a formação profissional dos universitários, com foco em temas da atualidade, como responsabilidade social e sustentabilidade.

Professores e alunos desenvolverão atividades com comunidades em condições de vulnerabilidade propondo soluções sustentáveis para inclusão social. A operação ocorre entre os dias 11 a 21 de outubro em localidades com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Em cada município, as atividades extensionistas serão desenvolvidas por duas instituições estaduais de ensino superior.

Confira as instituições designadas para cada município:

Antonina – Unioeste e UENP

Cerro Azul – Unioeste e Unespar

Doutor Ulisses – UEL e Unioeste

Guaratuba – UEPG e UEL

Morretes – Unicentro e Unespar

Paranaguá – UEM e Unioeste

Pontal do Paraná – UEM e Unicentro

Rio Branco do Sul – UEPG e UENP