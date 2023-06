Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Entre os dias 22 e 26/05 aconteceu a V Semana da Educação Física do IFPR Campus Jacarezinho, com a temática “Saúde Mental e Práticas Corporais”. O evento contou com palestras, resenhas e diversas práticas corporais voltadas aos estudantes do ensino médio integrado, das graduações e da pós-graduação do campus, aos alunos da rede municipal de educação, aos servidores e à comunidade externa.

Durante todos os dias do evento, aproximadamente 2.500 pessoas foram alcançadas direta e indiretamente pelas propostas apresentadas nos encontros. Diversos parceiros e colaboradores do IFPR contribuíram com ações, que foram de grande importância no âmbito educacional e social, conscientizando a todos sobre as possibilidades de cuidar, ainda melhor, da saúde mental por meio das mais variadas práticas corporais.