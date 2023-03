Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Estado lançou uma campanha publicitária nesta segunda-feira (6) para apresentar a nova versão do Paraná em Obras, roteiro de grandes intervenções que a administração estadual está promovendo em todos as regiões. São obras de infraestrutura rodoviária, conexões rurais e na rede trifásica. Elas estão em andamento e são resultado das ações do planejamento da primeira gestão. Os vídeos estão no YouTube do Governo do Paraná.

No começo do ano, o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou um novo pacote de mais R$ 3,4 bilhões , chamado À Frente Paraná, com obras estratégicas. Elas darão continuidade a essas conexões. São 16 grandes obras rodoviárias do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) e da Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep), além de um pacote de revitalização de 195 pontes e obras de arte rodoviárias (trincheiras e viadutos), implementação do Moegão no Porto de Paranaguá e pavimentação de mais cerca de 75 quilômetros de estradas rurais.

Confira as obras apresentadas nessa campanha:

Restauração da PRC-280

Uma das obras mais aguardadas da região Sudoeste, a revitalização da PRC-280 , entre Palmas e a BR-153, está praticamente pronta, com 97,84% de conclusão, segundo a medição mais recente. São 59,55 quilômetros de restauração com pavimento rígido de concreto, técnica que é conhecida como whitetopping, inédita em rodovias estaduais do Paraná.

Pavimentação da Boiadeira