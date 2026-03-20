O vice-governador Darci Piana assinou nesta quinta-feira (19) o repasse de R$ 33 milhões para ampliações e reformas da Santa Casa de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Com recursos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os investimentos contemplam a reforma na unidade hospitalar, incluindo o setor de Oncologia, a compra de equipamentos e mobiliários e a modernização do serviço de ressonância magnética.

O objetivo é fortalecer a capacidade de atendimento da Santa Casa, ampliando o acesso a consultas, exames e procedimentos especializados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com cerca de 358 mil habitantes, Ponta Grossa tem papel estratégico na saúde pública regional, servindo de referência para 28 municípios da 3ª, da 4ª e da 21ª Regionais de Saúde, com uma população superior a um milhão de habitantes.

“Nós temos a saúde pública mais bem avaliada do País. Isso demonstra a força do nosso Estado e o trabalho da Secretaria da Saúde, de toda a equipe, para fazer com que o nosso povo, em especial aqui em Ponta Grossa, tenha uma Santa Casa recuperada e com capacidade ampliada de atendimento”, afirmou Piana. “São mais de R$ 30 milhões investidos, não só em obras, mas principalmente em equipamentos, o que amplia a capacidade de atendimento e reforça o papel dessa instituição centenária.”

O secretário da Saúde, Beto Preto, destacou a relevância dos investimentos para melhorar os serviços prestados pela unidade, fortalecendo seu papel regional de atendimento. “O mais importante de tudo é mostrar que uma Santa Casa, com mais de 100 anos, está se modernizando, se adequando às normas vigentes e ampliando sua capacidade de atendimento aos pacientes do SUS de Ponta Grossa e dos Campos Gerais”, ressaltou.

Além dos investimentos citados nesta quinta-feira, em breve outras obras serão anunciadas para ampliar a estrutura física do hospital. “Dentro de mais alguns dias, vamos anunciar a nova torre da Santa Casa, com cerca de 60 leitos. Esse projeto está sendo estruturado, junto com os deputados, em um verdadeiro esforço conjunto para melhorar e ampliar o atendimento do SUS na Santa Casa”, finalizou.

REFORMA E AMPLIAÇÃO – Um dos principais investimentos é a reforma de 2 mil metros quadrados da Santa Casa, com valor estimado em R$ 10,5 milhões. A obra prevê a implantação de uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 20 leitos, além da modernização do Pronto Atendimento, que passará a contar com seis consultórios, seis leitos de emergência, seis leitos de observação e nove poltronas para atendimento e medicação.

A reestruturação permitirá um aumento estimado de 9% no volume de atendimentos e capacidade de aproximadamente 1.662 internações anuais em UTI, fortalecendo a assistência intensiva e ampliando a capacidade de resposta às urgências e emergências da região.

Outros R$ 9,2 milhões estão sendo investidos pela Sesa na reforma e ampliação do setor de Oncologia da unidade hospitalar, com área de 2,4 mil m². Os trabalhos já começaram e alcançaram cerca de 50% de execução. A nova estrutura contará com 14 consultórios ambulatoriais, sete leitos de observação, três leitos de emergência e 48 leitos para quimioterapia, com meta de alcançar cerca de 1.600 consultas mensais e aumento estimado de 85% na capacidade de atendimento em quimioterapia.

NOVOS EQUIPAMENTOS – Na área de modernização dos equipamentos e mobiliários, o Governo do Estado firmou convênio para a aquisição do enxoval do ambulatório de Oncologia, no valor de R$ 3,8 milhões. Entre os itens estão móveis planejados, eletrodomésticos, informática, além dos hospitalares, como macas, monitores cardíacos, desfibriladores, entre outros.

A Secretaria da Saúde também está repassando cerca de R$ 4 milhões para a compra de um novo equipamento de hemodinâmica, um sistema avançado de imagem por raio-X usado para guiar procedimentos minimamente invasivos no sistema circulatório, como cateterismos, angioplastias e arteriografias.

A tecnologia permitirá ampliar a capacidade de diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares, como infartos e obstruções arteriais. A modernização é relevante e estratégica, uma vez que a Santa Casa responde por mais de 70% dos atendimentos cardiológicos pelo SUS na região, garantindo maior segurança, precisão diagnóstica e continuidade do atendimento à população.

Na área de diagnóstico por imagem, estão sendo investidos R$ 5,5 milhões na modernização do serviço de ressonância magnética da Santa Casa, com substituição do equipamento atual por outro com tecnologia mais avançada. O novo aparelho permitirá exames com maior qualidade de imagem, menor tempo de realização e aumento do número de atendimentos diários, contribuindo para reduzir filas, melhorar a resolutividade diagnóstica e qualificar o fluxo assistencial do SUS.

O provedor da Santa Casa, Juarez Carvalho, lembrou que os investimentos impactam não somente a cidade, mas toda a região que é assistida pela unidade hospitalar de Ponta Grossa. “A importância nós não conseguimos medir em números, porque vai atingir uma população de mais de um milhão de habitantes, com a oferta ampliada de serviços, evitando que esse público precise se deslocar até Curitiba”, explicou.

“O Estado tem um olhar humano e sensível para as entidades filantrópicas, que respondem por cerca de 70% dos atendimentos do SUS. Essas entidades não têm os mesmos recursos dos hospitais públicos e sobrevivem dos contratos realizados. A população precisa de atendimento, então com essas ampliações, poderemos atender uma quantidade muito maior de pacientes, especialmente os mais necessitados pela rede pública de saúde”, acrescentou.

Para o prefeito em exercício de Ponta Grossa, Pastor Moisés, o apoio estadual ao município tem sido fundamental para fortalecer o atendimento de saúde. “O Governo do Estado tem sido um grande parceiro. Não é só esse investimento, como tantos outros que têm acontecido em nossa cidade. Vivemos esse momento com a Santa Casa, uma instituição que existe desde 1912, recebendo investimentos que superam os R$ 30 milhões”, celebrou.

PRESENÇAS – Participaram do evento os secretários estaduais Sandro Alex (Infraestrutura e Logística) e Aldo Bona (Ciência, Tecnologia e Ensino Superior); o diretor-geral da Sesa, César Neves; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alexandre Curi; os deputados estaduais Marcelo Rangel, Mabel Canto, Moacyr Fadel, Ademar Traiano e Márcia Huçulak; prefeitos e demais lideranças locais.