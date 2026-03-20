Na noite de quarta-feira (19), um homem de 44 anos foi vítima de uma agressão em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. O episódio ocorreu na Rua Simão Schuminski, no bairro Jardim Paraíso.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava um ferimento na cabeça e suspeita de fratura na mandíbula. Após receber atendimento inicial, foi encaminhada em estado grave ao pronto-socorro da cidade.

Ainda não há detalhes sobre o quadro clínico atualizado do homem nem sobre as circunstâncias que levaram à agressão. O caso segue em investigação.