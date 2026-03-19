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A Polícia Civil realizou uma operação contra maus-tratos a animais e caça ilegal na cidade de Jacarezinho (PR), na madrugad desta quinta-feira (19). A ação resultou em prisões em flagrante, apreensão de armas e reforça o combate aos crimes ambientais na região.
Ação firme contra crimes ambientais em Jacarezinho
Coordenada pelo delegado Amir Salmen, chefe da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, a operação aconteceu após denúncias envolvendo práticas de crueldade contra animais silvestres.
Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram evidências que confirmam a prática de caça ilegal e maus-tratos.
Resultados da operação policial
A ação teve resultados imediatos e significativos:
- Duas pessoas presas em flagrante;
- Três espingardas apreendidas (calibres .22 e .12);
- Dois aparelhos celulares recolhidos.
Segundo a Polícia Civil, os materiais apreendidos serão analisados para aprofundar as investigações e identificar possíveis conexões com outros crimes ambientais.
Lei prevê punições severas para maus-tratos e caça ilegal
De acordo com a legislação brasileira, crimes contra animais e a prática de caça ilegal são passíveis de punições que incluem:
- Detenção e multa;
- Apreensão de armas e equipamentos;
- Responsabilização criminal dos envolvidos.
A Polícia Civil reforçou que ações como essa continuarão sendo realizadas para coibir práticas ilegais.
Denúncias são fundamentais
A população pode colaborar com o trabalho das autoridades denunciando casos de maus-tratos ou caça ilegal de forma anônima, contribuindo para a proteção da fauna e o cumprimento da lei.