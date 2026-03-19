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A Polícia Civil realizou uma operação contra maus-tratos a animais e caça ilegal na cidade de Jacarezinho (PR), na madrugad desta quinta-feira (19). A ação resultou em prisões em flagrante, apreensão de armas e reforça o combate aos crimes ambientais na região.

Ação firme contra crimes ambientais em Jacarezinho

Coordenada pelo delegado Amir Salmen, chefe da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, a operação aconteceu após denúncias envolvendo práticas de crueldade contra animais silvestres.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram evidências que confirmam a prática de caça ilegal e maus-tratos.

Resultados da operação policial

A ação teve resultados imediatos e significativos:

Duas pessoas presas em flagrante;

Três espingardas apreendidas (calibres .22 e .12);

Dois aparelhos celulares recolhidos.

Segundo a Polícia Civil, os materiais apreendidos serão analisados para aprofundar as investigações e identificar possíveis conexões com outros crimes ambientais.

Lei prevê punições severas para maus-tratos e caça ilegal

De acordo com a legislação brasileira, crimes contra animais e a prática de caça ilegal são passíveis de punições que incluem:

Detenção e multa;

Apreensão de armas e equipamentos;

Responsabilização criminal dos envolvidos.

A Polícia Civil reforçou que ações como essa continuarão sendo realizadas para coibir práticas ilegais.

Denúncias são fundamentais

A população pode colaborar com o trabalho das autoridades denunciando casos de maus-tratos ou caça ilegal de forma anônima, contribuindo para a proteção da fauna e o cumprimento da lei.