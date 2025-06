Dez mulheres que atuam na reciclagem de resíduos sólidos em Curitiba e nos municípios de Campo Largo, Balsa Nova e Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana, receberam nesta sexta-feira (30) os certificados de conclusão do curso de capacitação para formação empreendedora. Foi a 1ª edição do programa Empreendedoras da Reciclagem, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (Sedest). A cerimônia foi no Casarão do Parque Newton Puppi, em Campo Largo, com a presença do secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca.

Lançada em outubro do ano passado, a iniciativa tem o apoio do Gabinete da Primeira-Dama do Paraná, Luciana Saito Massa, da Prefeitura de Campo Largo e das empresas SIG Combibloc e So+Ma. O objetivo é fortalecer a autoestima das trabalhadoras, qualificar o trabalho e reduzir a informalidade entre mulheres que atuam em cooperativas e associações de reciclagem da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O secretário Rafael Greca destacou o protagonismo das cidades na preservação ambiental. “São as cidades que reciclam, são as cidades que limpam, que plantam árvores, que cuidam para não jogar lixo nos rios, para não envenenar o mar. São as cidades que fazem o mundo melhor”, afirmou.

A ação integra o projeto Recicla Paraná, que tem como um de seus principais focos a promoção da cadeia ética da reciclagem. “Ficamos felizes em receber esse projeto aqui em Campo Largo. Temos trabalhado para identificar as dificuldades desses profissionais e oferecer apoio sempre que possível. Agora, com essa formação empreendedora, elas têm a chance de buscar novos horizontes”, destacou o prefeito de Campo Largo, Maurício Rivabem.

FORMAÇÃO – A capacitação foi estruturada em nove mentorias, elaboradas pela startup So+Ma, abordando temas como planejamento financeiro, aumento da produtividade, segurança, saúde e autoestima no trabalho. A metodologia foi construída a partir de um workshop de escuta ativa realizado na cidade, com a participação de lideranças femininas de associações, cooperativas e empresas do setor de reciclagem.

Segundo a fundadora da So+Ma, Claudia Pires, cerca de 75% da força de trabalho da reciclagem no Brasil é composta por mulheres. “O objetivo é que elas se sintam, de fato, empreendedoras do próprio negócio, porque fazem muita diferença na sociedade”, afirmou.

LEVANTAMENTO – De acordo com dados da Sedest, o Paraná conta com cerca de 6 mil pessoas, a maioria mulheres, associadas a aproximadamente 443 cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. O programa Empreendedoras da Reciclagem busca valorizar essas profissionais, promovendo oportunidades de crescimento, melhoria das condições de trabalho e reconhecimento social.

“O curso me fez olhar para mim mesma, entender quem sou como mulher, empreendedora, ser humano. E também trouxe conhecimento sobre como nos desenvolver nesse setor, que é tão importante para a sociedade”, afirmou Liliane dos Santos, conhecida como Lili da Reciclagem, uma das participantes do programa.

Sandra Mara de Paula, de 42 anos, atua com resíduos sólidos desde 2012 e integra a Associação Unidos da Reciclagem (Assur), de Campo Largo. É dessa atividade que tira o sustento dela e dos dois filhos. “Foi muito bom, trouxe bastante aprendizado sobre logística reversa, formas de aumentar a renda. Espero ter mais oportunidades como essa”, disse.

PRESENÇAS– Participaram também da entrega dos certificados o presidente da Câmara Municipal de Campo Largo, Alexandre Guimarães; o secretário municipal de Meio Ambiente de Campo Largo, Thiago de Lima Teixeira; a diretora de Pesquisa e Qualificação da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Liza Fortes; o diretor de Políticas Ambientais da Sedest, Rafael Andreguetto; vereadores de Campo Largo e secretário municipais.