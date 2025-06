Um motociclista morreu após ser atingido por uma caminhonete em Cascavel, no Oeste do Paraná, na tarde da última sexta-feira (30). O motorista do veículo, de 53 anos, foi preso após a colisão que aconteceu no cruzamento das ruas Souza Naves e Vitória.

Motociclista morre atingido por caminhonete: motorista furou preferencial

Segundo informações apuradas pela RICtv Oeste, o motorista do veículo não respeitou a via preferencial e atingiu a motocicleta. O motociclista atingido pela caminhonete foi lançado ao solo e morreu no local.

Após o impacto, o condutor da caminhonete dugiu. Ele foi localizado posteriormente por agentes de trânsito, que realizaram a abordagem e deteram o suspeito.

O teste do bafômetro foi aplicado e apontou resultado negativo para a presença de álcool no organismo do motorista.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Veja o momento em que o acidente ocorre: