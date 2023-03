Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Para tentar evitar a formação de grandes filas nas rodovias que ligam Curitiba aos litorais de Paraná e Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) voltará a adotar as restrições ao tráfego de veículos pesados durante os feriados da Semana Santa, Tiradentes, Dia do Trabalho e Corpus Christi.

As restrições serão adotadas devido á continuidade das obras tanto na BR-376, quanto na BR-277. A decisão foi tomada em reuniões com a participação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), administração do Porto de Paranaguá e Concessionária Arteris Litoral Sul.

A expectativa de PRF é fazer com que os motoristas de veículos leves não enfrentem filas quilométricas ao acessar essas rodovias ao longo dos feriados.