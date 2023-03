Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A queda da mulher na cachoeira no Salto dos Macacos, em Morretes, na tarde deste domingo (26), teria sido causada após ela fazer uma foto. De acordo com testemunhas presentes, ela tentava fazer uma selfie se desequilibrou e caiu. A vítima estava em um dos poços do local, conhecido por ter uma piscina natural com borda infinita.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar a mulher já havia morrido. Além de ter batido a cabeça durante a queda, a vítima também teve múltiplas fraturas.

As informações são do portal Alta Montanha.