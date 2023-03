Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Sonhos nunca vão embora! Estudando com livros doados, um jovem catador de materiais recicláveis se formou em enfermagem numa universidade pública, a Escola Superior das Ciências da Saúde (ESCS), no Distrito Federal. Agora o morador de Recanto das Emas, a 29 km do centro de Brasília (DF), comemora a aprovação em quatro residências na área – todas em instituições de renome!

Com o desejo de ingressar de construir a carreira acadêmica em universidade pública, Lucas Nunes da Silva, de 26 anos, contou com o apoio dos pais, que também são catadores, para a aprovação em quatro universidades federais.

“Sempre soube que era a única forma de ascender socialmente. Meus pais me mostraram que essa era a melhor alternativa para mudar de vida. Então, quando saí da escola tive que trabalhar, mas continuei estudando”, contou.

Vida nada fácil

Estudante de escolas públicas, Lucas sabia que precisava dos estudos para alcançar seus sonhos. No entanto, as dificuldades em casa apareceram e o menino teve que começar a trabalhar com reciclagem com apenas 18 anos.

Saindo às 5 horas da manhã, em Recanto das Emas, o jovem só voltava para casa às 23 horas. Mesmo assim, ele nunca desistiu de tentar!

“Estudava no ônibus e nas madrugadas, também consegui muitas doações de livros. As pessoas se impressionam, mas eu me acostumei com essa rotina”, lembra Lucas.

Recompensa

Demorou, mas não tardou até que os frutos do esforço de Lucas aparecessem. Com 21 anos, o jovem catador que estudava com livros doados foi aprovado em um curso de enfermagem na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS).

Graduado, as conquistas do jovem não param. Lucas foi aprovado em quatro residências na área da saúde em instituições federais.

Entre as conquistas, são elas: 1º lugar na Universidade Federal de Goiás (UFG), em 1º lugar no Exame Nacional de Residência (ENARE) em BH, em 5º lugar na Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) e na Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO).

Atualmente, o jovem faz residência em um hospital de Goiânia e está para terminar a segunda graduação, no curso de Educação Física. Que exemplo!

Orgulho da família

Seguindo os passos dos pais, Lucas se espelhou no exemplo que tinha dentro de casa para não desistir dos seus sonhos. Tendo dois irmãos, todos eles passaram pelo trabalho na reciclagem.

“Éramos quatro irmãos. Um morreu com leptospirose no ano que eu entrei na faculdade. Meu irmão mais velho também conseguiu se formar e o mais novo terminou o ensino médio agora”, contou o atual enfermeiro.

Apesar da difícil situação familiar, o ex-catador sabia que mesmo estudando com livros doados poderia chegar a lugares que outros com melhores condições também chegaram.

“Eu nunca me vitimizei. Nunca me senti inferior ou menos capaz do que ninguém. Sei que todo mundo tem problemas e enfrenta dificuldades; uns mais que outros, mas todos podemos superar”, afirmou.