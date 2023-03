Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O cantor Leo Santana foi surpreendido com um convite e tanto! Durante a participação dele no Domingão do Huck, no último domingo, 19, Leo foi convocado pelo apresentador Luciano Huck para conhecer as crianças dançarinas de Uganda, que viralizaram no Brasil agora em fevereiro, após reproduzirem a coreografia de “Zona de Perigo”, hit do cantor baiano.

O convite surgiu inesperadamente, enquanto Luciano entrevistava Leo e os voluntários responsáveis pelos pequenos dançarinos. Com a notícia da visita, os ugandenses comemoraram muito e disseram que estão ansiosos para conhecer o cantor e o apresentador.

Nas redes sociais, Léo Santana disse que estava realizando um sonho. “Ainda todo arrepiado com a alegria deles ao saberem da nossa ida pra África. Todos vocês sabem que sou apaixonado por eles né?”, escreveu o cantor.

Apaixonados pelo Brasil

As crianças do grupo Hyper Kids Africa (@marvin_uganda) não escondem o amor que têm pelo Brasil. Eles já reproduziram diversos hits de cantores brasileiros como Solange Almeida, Zé Felipe, Gusttavo Lima, Ivete Sangalo e Marília Mendonça. Mas é por Leo Santana que as crianças demonstram um amor incomparável.

“Queremos visitá-lo Leo Santana. Nós te amamos tanto Brasil”, escreveu o grupo em um dos vídeos compartilhados no Instagram.

Leo também não economizou nos elogios aos pequenos. “Eu e todo o MUNDO estamos completamente apaixonado por vocês”, comentou o cantor em uma das publicações.

Visita especial

Com o convite de Luciano Huck, todos do grupo ficaram ansiosos e felizes em poder conhecer o ídolo e, claro, poder realizar o sonho de dançar com ele.

Após a publicação nas redes sociais, diversos internautas também comemoraram a notícia e já desejam ver esse encontro!

“Meu Deus! Me arrepiei agora essa é a melhor notícia do ano . Torci muito por isso gente, essas crianças merecem receber ajuda e muito amparo. Obrigada povo do poder da TV. Parabéns criançada lindas que dançam felizes com tantas necessidades materiais, mas que mantém a alegria de viver. VIVA O PROJETO”, escreveu uma internauta.

“Peço hoje a Deus que ilumine o caminho de todos vocês. Essa foi a primeira oportunidade de milhares que virão ao encontro de todos vocês aí”, comentou outro internauta.