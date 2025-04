Ponta Grossa – Amanda Simões, estudante de Direito com apenas 19 anos, morreu na noite de sábado (19) após complicações causadas por uma infecção bacteriana no fígado. Ela cursava o terceiro período no Centro Universitário Santa Amélia (UniSecal), em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná.

Internada desde o dia 23 de março no Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, Amanda não resistiu ao agravamento do quadro clínico. De acordo com informações do portal aRede, a jovem era natural de Ponta Grossa e, além dos estudos, atuava como estagiária no Fórum de Castro.

O velório teve início às 9h deste domingo (20), na Capela da Funerária Princesa. A cerimônia de cremação aconteceu no mesmo dia, às 17h, no Crematório Campos Gerais.

Estudante de Direito morre e provoca comoção entre amigos e colegas

A notícia da morte provocou grande comoção entre colegas e amigos. A Associação Atlética Acadêmica Z, ligada à UniSecal, prestou homenagem à estudante e decretou luto de três dias.

“Amiga e companheira de risadas e momentos únicos na sala e na faculdade. Descanse em paz, Amanda”, escreveu a entidade em nota publicada nas redes sociais.

A atlética também se solidarizou com familiares e pessoas próximas: “Que Deus possa dar forças e confortar o coração deles, nesse momento difícil para todos nós”.