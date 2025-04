O cardeal Dom João Braz de Aviz é um dos oito cardeais brasileiros que podem ocupar a vaga de novo papa. O religioso, de 78 anos, tinha uma ligação próxima com o papa Francisco e chegou a ocupar o cargo de prefeito do Dicastério para os Institutos da Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica no Vaticano.

Durante 14 anos, o cardeal foi o responsável do departamento que gere todas as congregações religiosas do mundo, cujos membros passam de um milhão. Neste ano, em janeiro, Braz de Aviz deixou o cargo, que foi assumido pela irmã Simona Brambilla, ex-secretária do organismo.

Dom João Braz de Aviz tem 78 anos e já ultrapassou a idade de aposentadoria, que é de 75. Para concorrer no Conclave Papal, a Igreja Católica limita a idade de 80 anos, por isso, o religioso brasileiro aparece entre os possíveis substitutos de papa Francisco.

Dom João Braz de Aviz, o amigo de papa Francisco

O cardeal Dom João Braz de Aviz nasceu na cidade de Mafra, em Santa Catarina, em 24 de abril de 1947. Com uma adolescência no caminho da fé, o catarinense foi ordenado padre com 25 anos e bispo aos 47 anos.

Após sair de Santa Catarina, o religioso passou pelo Espírito Santo e atuou como bispo em Ponta Grossa, no Paraná, entre 1998 e 2002. Depois da passagem pelos Campos Gerais, Dom João Braz de Aviz assumiu a Arquidiocese de Maringá. Já em 2004 foi nomeado arcebispo metropolitano de Brasília, pelo papa João Paulo II.

No último Conclave Papal, realizado em 2013, após a renúncia de Bento XVI, Dom João Braz de Aviz apareceu entre os favoritos, porém, perdeu a eleição para o amigo argentino, Jorge Mario Bergoglio.

Entre as principais discussões envolvendo o nome de Dom Braz de Aviz está as críticas em relação aos ‘padres cantores’ e a transformação do Vaticano após papa Francisco ser empossado. Conforme o cardeal, o local se tornou mais transparente, onde não se lidava mais com dinheiro sujo.