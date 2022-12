Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde desta quarta-feira (28), o trânsito nas rodovias BR-276 e BR-376, que ligam Curitiba ao litoral paranaense e catarinense diminuíram o movimento, reduzindo o tempo de espera em comparação ao tráfego intenso durante a manhã.

Segundo a Arteris, na BR-376, segue a interdição parcial no trecho do km 668 em Guaratuba. O tráfego sentido Santa Catarina está com uma fila de 6 quilômetros e sentido Curitiba, fila de 10 quilômetros.

Na BR-277 segue interdição parcial no km 42 em Morretes. O tráfego sentido litoral está com 05 quilômetros de congestionamento com cerca de 40 minutos de acréscimo na viagem. A pista está livre sentido Curitiba.