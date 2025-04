No dia de hoje, 16 de abril, foi realizada uma reunião com o objetivo de pautar ações de combate à violência contra a mulher, especialmente os casos de assédio envolvendo universitárias de Jacarezinho.

O encontro aconteceu no prédio da Faculdade de Direito da UENP e contou com a presença do diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, professor Antonio José Saviani; do diretor do Campus de Jacarezinho, professor Luiz Fernando Kazmierczak; do diretor do Centro de Ciências da Saúde, professor Fabrício José Jassi; da chefe da Divisão de Ações Externas da UENP, Regina Leite Merege; das estudantes Ana Julia Scudeler, representante do Coletivo Feminista Lélia Gonzalez; Carol Soreto, representante do Diretório Acadêmico Octavio Mazziotti; Rayra dos Santos, presidente do Centro Acadêmico de História; e da assessora municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Sandra da Silva Guilherme.

Durante a reunião, foi deliberada a participação da UENP em ações de conscientização por meio da produção e distribuição de panfletos informativos sobre os canais de denúncia e apoio às vítimas de violência contra a mulher. A iniciativa visa sensibilizar a comunidade acadêmica e a população em geral quanto à importância da denúncia e do acolhimento adequado às vítimas.

A UENP, os movimentos estudantis e a Assessoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres de Jacarezinho reafirmam seu compromisso com a promoção de um ambiente seguro, inclusivo e respeitoso, e destacam que o combate à violência de gênero é uma responsabilidade coletiva.