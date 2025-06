A chegada de uma frente fria de origem polar ao Paraná pode provocar geadas, inclusive o fenômeno raro da geada negra, na madrugada desta terça-feira (24). Quando registrada, a geada negra pode causas o congelamento da seiva das plantas, por causa dos ventos intensos e do frio, provocando necrose e morte de plantações. O meteorologista Leonardo Furlan, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) explica abaixo.

De acordo com o meteorologista Furlan, o destaque na previsão do tempo esta para as baixas temperaturas, que podem chegar em até -5ºC em algumas cidades.

“”O destaque maior desta terça-feira (24) vai para o Centro-sul do Paraná, onde a expectativa para a região de Guarapuava, Pinhão, General Carneiro e Palmas é de até -3ºC, podendo até, de forma localizada, chegar a -4ºC e -5ºC”, explica Furlan.

“Também atenção para a possibilidade de geada, a geada branca – característica de forma visual – nos municípios, desde a faixa Oeste, Sudoeste, faixa central, Sul, Sudeste e também na Região Metropolitana de Curitiba. Nesta terça-feira essa formação de geada vai ser de forma localizada, ainda devido aos ventos que sopram no quadrante oeste e sul, e dificultam a formação do fenômeno. Na região Oeste e Sudoeste, a expectativa é de que o fenômeno se confirme, nós tenhamos aí um amanhecer com campos brancos de geada nestes municípios”, diz ele.

Ainda, segundo o especialista, existe a possibilidade de geada em Curitiba. “Mais localizada, principalmente nos bairros mais ao Sul do município, e também na Região Metropolitana, como Lapa e Balsa Nova, que devem ter até temperaturas negativas”, diz ele.

Mapa do Simepar aponta locais com possibilidade de geada (Foto: Simepar)