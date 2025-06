As temperaturas despencarão em todo o Paraná na terça-feira (24), após a passagem da frente fria que já atinge diversas regiões do estado ao longo desta segunda-feira (23). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), diversas cidades da “metade-sul” do Paraná terão temperaturas abaixo de zero na madrugada de amanhã. Mas o frio chega forte também à “metade-norte”, com temperaturas abaixo de 5ºC.

A queda brusca da temperatura ocorrerá pela forte presença de uma massa de ar polar que chegará ao estado após a passagem da frente fria. De acordo com a previsão do Simepar, a mínima de terça-feira deve ser de -2ºC, em Guarapuava. Outras cidades que deverão registrar temperatura negativas são Francisco Beltrão, Pato Branco, União da Vitória e Laranjeiras do Sul. Em todas elas, a mínima prevista é de -1ºC. A expectativa é de que uma forte geada atinja essas cidades.

Frio perto de zero atinge Curitiba e outras cidades do Paraná na terça-feira

Outras cidades da faixa mais ao sul do estado terão temperaturas próximas do 0ºC na terça-feira. Em Rio Negro, Cascavel e Ponta Grossa a mínima não deve chegar a 1ºC. Marca que deve ser registrada em Curitiba e Região Metropolitana e também em Telêmaco Borba, que deve ter a menor temperatura da “metade-norte” do estado. Apesar do frio, a previsão é de tempo firme em todas as regiões.

As baixas temperaturas tomarão conta de praticamente todo o Paraná. Até mesmo cidades conhecidas pelo forte calor devem registrar temperaturas mínimas próxima de zero. Em Apucarana, a mínima prevista é de apenas 2ºC. Já em Londrina, Maringá e Umuarama, a mínima deve ficar na casa dos 3ºC. Um a menos do que o previsto para Foz do Iguaçu e Paranavaí.

O frio só não será tão intenso mesmo no litoral paranaense. Em Paranaguá, a previsão é de uma temperatura mínima de 9ºC. Ainda de acordo com o Simepar, o frio que chega com força permanece ao menos até quarta-feira (25), com temperaturas ainda abaixo dos 5ºC em quase todo o estado.