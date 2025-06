A Sanepar alerta para a necessidade de proteção dos hidrômetros – conhecido como relógio medidor de água. As geadas e o frio intenso que chegam ao Paraná nesta semana com a massa de ar polar podem causar transtornos, provocando o congelamento da água dentro da tubulação do cavalete, e até romper os equipamentos que fazem a medição do consumo.

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), esta terça-feira (24) será o dia mais frio do ano no Estado até o momento, com previsão de geada em várias regiões. Conforme o Simepar, o Centro-Sul será a região com maior incidência de temperaturas negativas, mas as geadas e o frio intenso devem acontecer também na Capital e Região Metropolitana, Sudoeste, Oeste, Norte e Norte Pioneiro, até a quarta-feira (25).

Com isso, a Sanepar orienta seus clientes a tomarem algumas precauções para que o hidrômetro não seja danificado, evitando transtornos como vazamentos, desabastecimento ou a necessidade de troca do equipamento.

A proteção pode ser feita com uso de caixa de papelão, plástico, lona, madeira ou outros tipos de materiais que impeçam o acúmulo de gelo sobre o hidrômetro e o encanamento exposto, desde que não fiquem em contato direto com a estrutura.

O agente de suporte da Sanepar, Felipe Nusda, explica que a água congelada se expande, facilitando a ocorrência de trincas ou fissuras na tubulação, ou ainda danificando as engrenagens do relógio. “Considerando que o cavalete é constituído de partes em PVC, e o hidrômetro tem partes plásticas e de vidro, é importante, principalmente nos dias mais frios, proteger o cavalete para evitar danos. Pode ser feito de uma maneira bem simples, com uma caixa de papelão. As partes plásticas ficarão protegidas e uma pequena abertura vai permitir a realização da leitura”.

Ele destaca ainda que, caso não seja feita a abertura, o material deve ser de fácil remoção. “É importante ficar atento à data da próxima leitura, e retirar a proteção para que o leiturista possa fazer a medição”.

Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, WhatsApp (41) 99544-0115, aplicativo Sanepar Mobile ou pelo site da Sanepar.