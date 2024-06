O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta segunda-feira (3) 39 novos veículos para reforçar os trabalhos do Corpo de Bombeiros do Paraná. São caminhões, ambulâncias, viaturas e equipamentos que serão usados nas ações de prevenção e de atendimento da corporação. Também foi entregue uma embarcação militar blindada para a Polícia Militar, para atuar na costa do Estado. Os equipamentos e veículos somam um investimento de R$ 30,5 milhões em segurança, com apoio de emendar parlamentares.

Além disso, o governador anunciou mais R$ 117 milhões em investimentos em veículos e na estrutura das forças de segurança, como helicópteros e veículos blindados. “Essa é a maior modernização da história da segurança do Paraná. Estamos investindo em tecnologia, equipamentos, armamentos, treinamento e estrutura para que os bombeiros e policiais do Estado possam ter as melhores condições para trabalhar e, consequentemente, prestar o melhor serviço possível à população”, afirmou Ratinho Junior.

Os investimentos integram uma política de valorização da segurança pública no Estado do Paraná, cujo orçamento mais do que dobrou em cinco anos. “Em 2019, os recursos para a área eram de cerca de R$ 2,8 bilhões. Em 2023, com aumento nos investimentos, o orçamento da segurança foi de R$ 6,5 bilhões. Isso é feito para garantir que o Corpo de Bombeiros, por exemplo, possa atuar preventivamente com mais qualidade ou que os policiais consigam combater a criminalidade com mais eficiência, dando mais segurança às pessoas em todo o Estado”, disse o governador.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Hudson Teixeira, a modernização das forças de segurança têm um impacto direto para os cidadãos. “O Paraná vem registrando recordes históricos, com os menores índices de criminalidade dos últimos anos. Isso se dá graças ao empenho dos nossos policiais, bem como por conta do aumento nos investimentos em equipamentos e tecnologia”, disse.

Na comparação entre os quatro primeiros meses de 2024 com o mesmo período de 2023, o Paraná registrou uma queda de 12,6% no número de homicídios, caindo de 675 ocorrências para 590. Nos roubos, a redução foi de 25,8%, saindo de 8.837 registros de janeiro a abril de 2023 para 6.559 em 2024. Já na apreensão de drogas, o aumento foi de 15,2%, com 90,3 toneladas apreendidas neste ano e 78,4 toneladas apreendidas no mesmo período do ano passado.

TECNOLOGIA– Entre os veículos e equipamentos entregues nesta segunda-feira, estão 15 ambulâncias de última geração para o Siate, que permitem o atendimento a duas vítimas simultaneamente e integradas em tempo real com os hospitais e unidades de saúde. Elas vão atender os municípios de Curitiba, Maringá, Bandeirantes, Rio Negro, Araucária, Laranjeiras do Sul, Fazenda Rio Grande, Cianorte, Toledo e Cascavel. O investimento nestes veículos foi de R$ 7,4 milhões.

O governador entregou também oito caminhões ABTR’s (Auto Bomba Tanque Resgate), que somados totalizam um investimento de R$ 10 milhões. Eles serão usados para o combate a incêndios ou para salvamentos em Curitiba, Jaguariaíva, Morretes, Pontal do Paraná, Campina Grande do Sul, Guaíra e Ivaiporã.

Outros 16 veículos leves foram entregues para que os bombeiros reforcem os trabalhos de fiscalização e prevenção. O aluguel dos carros é fruto de um investimento de R$ 3,6 milhões em 30 meses de serviço. Eles serão usados em Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, Paranaguá, Matinhos, Guaratuba, Ponta Grossa, Guarapuava, Ivaiporã, Santo Antônio da Platina, Cianorte, Paranavaí e Irati.

“A renovação das frotas é muito importante para melhorar o atendimento dos bombeiros. São veículos que vêm com tecnologia de ponta embarcada. Eles ajudam tanto para que possamos fazer mais vistorias e prevenir ocorrências, como para atender qualquer caso com mais agilidade”, afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior.

Ainda foram entregues mil equipamentos de proteção individual (EPI) para o Corpo de Bombeiros, como capacetes, luvas e macacões, e uma embarcação militar blindada para a Polícia Militar do Paraná (PMPR), que será usada em Paranaguá.

Foto: Reprodução/Secom Paraná Os equipamentos e veículos somam um investimento de R$ 30,5 milhões em segurança, com apoio de emendar parlamentares. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

NOVOS INVESTIMENTOS– Além dos equipamentos e veículos que passam a ser usados imediatamente pelas forças de segurança, o governador anunciou a liberação de R$ 117 milhões em investimentos. Os recursos preveem a compra de três helicópteros modelo Robinson 66, seis veículos blindados e uma nova embarcação blindada para as polícias do Paraná.

O investimento também contempla outros 15 caminhões ABTR que serão usados em Curitiba, Rio Negro, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Londrina, Paranaguá, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel, Palmas, Guaíra, Altônia, Campina Grande do Sul e Santa Helena.

O pacote também conta com investimentos em estrutura para as forças de segurança. Do total, R$ 39 milhões serão aplicados na construção do Centro de Treinamento do Guatupê, em São José dos Pinhais, e R$ 15,2 milhões para a aquisição de dois laboratórios de química forense, em Maringá e Cascavel.

PRESENÇAS– Também estiveram presentes na entrega os secretários do Planejamento, Guto Silva; da Saúde, Beto Preto; e da Comunicação, Cléber Mata; o chefe da Casa Militar, tenente-coronel Marcos Antonio Tordoro; o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva; o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Jacob Rockembach; o diretor-geral da Polícia Científica do Paraná, Luiz Rodrigo Grochocki; o diretor-geral da Polícia Penal do Paraná, Reginaldo Peixoto; o deputado estadual Tito Barrichello; e demais autoridades.