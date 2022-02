O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), iniciou nesta segunda-feira (7) a segunda etapa de entrega de carros para a Estratégia da Saúde da Família (ESF). Nesta fase serão doados de maneira definitiva 248 veículos para reforçar o atendimento domiciliar, conforme a Resolução Sesa nº 1.083/2021, assinada em 13 de dezembro.

Os municípios contemplados já estão retirando os automóveis em Curitiba. O novo lote está sendo direcionado para as cidades com menor número de equipes da Estratégia da Saúde da Família. Superada a situação de formalização legal e documental, agora passam em caráter permanente ao patrimônio das secretarias municipais de Saúde.

“Continuaremos com a prioridade nas entregas para os municípios, permitindo que as equipes aumentem o número de visitas domiciliares para atendimento aos paranaenses”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

No sábado (5), a Sesa finalizou a primeira etapa de entregas, somando 1.237 carros destinados para os 399 municípios, de acordo com o número de equipes da ESF, em um custo de R$ 42.676.500,00 do Tesouro do Estado. As entregas foram formalizadas na Resolução nº 585/2021 de 30 de junho. A renovação da frota é o maior investimento em automóveis já realizado na história da Saúde do Paraná.

ECONOMIA– Os automóveis modelo gol, zero km, motor 1.0, com ar-condicionado, direção hidráulica e quatro portas, custam em média R$ 50 mil cada, mas com a licitação do Governo do Estado foram adquiridos pelo valor unitário de R$ 34,5 mil. Ao todo, a compra soma mais de R$ 51,2 milhões em investimentos para a Saúde da Família, considerando a primeira e a segunda etapas de entrega.