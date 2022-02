Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um crime brutal levou seis pessoas da mesma família a serem baleadas, na noite desta segunda-feira (07) no bairro Portão, em Curitiba. Um casal e uma criança de colo morreram. Outras três pessoas também foram baleadas: um casal e outra criança, que levou tiros na cabeça e está com perda de massa encefálica. Outra criança de colo saiu ilesa, apenas suja com o sangue das outras vítimas, que espirrou em cima dela no momento dos tiros.

O crime foi na Rua Pinheiro Guimarães, pouco depois das 21h. Conforme mostram imagens de câmeras de segurança, o carro da família, um Pálio branco, para na rua e fica um tempo estacionado, como se tivesse algum problema mecânico, ou esperassem algo. Havia sete pessoas no carro: quatro adultos e três crianças. Conforme o tenente Tozetti, do 13.º Batalhão da Polícia Militar, a família tinha saído de Campo Largo e estava vindo para Curitiba.

Alguns minutos depois, um Ká, também de cor branca, emparelha ao lado e os ocupantes atiram. Depois dos tiros iniciais, um dos ocupantes do Ká desce do carro e efetua mais disparos. Em seguida, vão embora. Assim que as vítimas se veem livres dos tiros, uma mulher desce e, mesmo baleada, dá a volta no carro e pega uma criança no colo. O Siate foi chamado mas, conforme a polícia, um casal morreu na hora. Duas crianças foram atingidas na cabeça e uma morreu em seguida. A outra está gravemente ferida sendo atendida no hospital.

Um carro, provavelmente o Ká usado pelos assassinos, foi encontrado incendiado na Rua Frederico Mueller, no bairro Campo Comprido.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já está nos dois locais, dos tiros e do carro incendiado, investigando o crime.