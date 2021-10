Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Carlos Massatoshi Higa, de 72 anos, recebeu em um dia, duas notícias que mudaram a sua vida. A primeira foi que ele havia recebido alta após ter passado 191 dias internados com Covid-19 no Hospital São Camilo, na zona norte de São Paulo. A segunda foi que sua longa estadia na instituição de saúde gerou uma dívida de R$ 2,6 milhões.

De acordo com as informações levantadas pelo G1, Higa é dono de uma banca de jornal e havia acabado de tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 quando contraiu a doença. A infecção logo piorou o quadro clínico do idoso que acabou ficando pelo menos 100 dias entubados.

Com a longa permanência no hospital, a conta se tornou uma bola de neve. Segundo a filha de Higa, Juliana Suyama Higa, o internamento na rede particular acorreu porque não haviam mais leitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais públicos.

Em entrevista ao G1, Juliana relatou que não sabe o que a família irá fazer com a dívida. Uma vaquinha online já foi lançada na internet, mas até agora apenas R$ 70 mil foram doados, ou seja, nem um terço da dívida.