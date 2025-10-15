O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) anunciou a abertura do Processo Seletivo visando à contratação para o cargo de Professor Substituto na área de Química.

Podem concorrer candidatos com graduação, entre outros requisitos previstos no edital. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. A remuneração mensal será de R$ 4.326,60.

Os interessados podem se inscrever no período de 13 a 24 de outubro de 2025, de forma online, com taxa no valor de R$ 64,90.

A seleção dos candidatos acontecerá por meio de duas etapas: prova didática e prova de títulos.

O Processo Seletivo terá validade de um ano, a partir da publicação do edital de homologação.