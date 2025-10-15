A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher em flagrante pela prática do crime de estelionato. A captura aconteceu na tarde desta terça-feira (14), em Ribeirão do Pinhal, no Norte do Estado.

A suspeita teria ido a uma rádio local e afirmado aos radialistas que estava grávida de sete meses e com câncer de mama, alegando necessidade de realizar uma cesariana de emergência em Curitiba.

Segundo a delegada da PCPR Keyane Angélica Harshe, diante da história, os profissionais promoveram uma transmissão ao vivo para divulgar o caso.

Com a repercussão, ouvintes passaram a enviar doações por meio de transferências bancárias, totalizando R$ 2,6 mil.

Posteriormente, a equipe da rádio foi informada pela assistência de saúde de Abatiá que a mulher não possuía registros de exames, gestação ou cirurgia agendada.

Diante do relato, o caso foi levado ao conhecimento da PCPR. “Ela foi levada até a delegacia para prestar esclarecimentos e confessou que não estava grávida e nem com câncer de mama, sendo que o dinheiro arrecado teria sido transferido a um traficante, para pagamento de uma dívida de drogas”, explica.

Após ter admitido a farsa, a mulher foi autuada em flagrante pelo crime de estelionato.

A presa foi encaminhada ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.