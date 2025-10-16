Na tarde desta quinta-feira (16), equipes da Polícia Militar realizaram uma operação de fiscalização de trânsito em Jacarezinho, que resultou na apreensão de três motocicletas.

A ação foi conduzida pelas equipes, com o objetivo de coibir irregularidades e garantir maior segurança nas vias públicas.

Durante a operação, foram lavrados oito Autos de Infração de Trânsito (AITs) referentes a diversas irregularidades constatadas. As motocicletas apreendidas foram encaminhadas ao pátio credenciado para as medidas administrativas cabíveis.