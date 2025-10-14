Vinte e cinco estados e o Distrito Federal registraram interrupções no fornecimento de energia elétrica na madrugada desta terça-feira (14). De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o apagão foi provocado por um incêndio em uma subestação localizada em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). O serviço já foi reestabelecido, mas as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Por que o apagão aconteceu em todo país?

Segundo informações da Agência Brasil, o fornecimento de energia em quase todo o país é feito por meio do Sistema Interligado Nacional (SIN), que permite a transmissão de eletricidade entre diferentes regiões. Assim, a produção de uma usina hidrelétrica pode ser direcionada para locais onde os reservatórios estão mais baixos devido à falta de chuvas.

De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, não há risco de crise energética no país.

“É importante que a população entenda o que acontece neste momento. Não é falta de energia. É um problema na infraestrutura que transmite a energia. Quando se fala em apagão, a gente sempre lembra aqueles tristes episódios de 2001 e de 2021 que, na verdade, aconteceram por falta de energia e falta de planejamento. Hoje, não. Hoje, nós temos muita energia”, garantiu o ministro.

Silveira destacou ainda que o sistema de transmissão brasileiro foi reforçado por meio da contratação de 70 bilhões de linhas de transmissão. “É um episódio pontual que o Operador Nacional do Sistema deu pronta resposta graças a um moderno sistema”, finalizou o ministro.

Energias renováveis intermitentes