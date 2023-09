Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A última semana do inverno de 2023 deve ser quente. Nesta segunda-feira (18), inclusive, os termômetros podem passar dos 30°C em Curitiba e região, chegando aos 32°C no período mais quente do dia. Apesar disso, o tempo ainda apresenta instabilidade, com possibilidade de chuva no período da tarde.

Segundo o Simepar, isso ocorre por conta de uma frente fria que está sobre o Sul do Brasil, influenciando nas condições climáticas, principalmente sobre o Rio Grande do Sul.

“No Paraná, esse sistema frontal ajuda na manutenção da umidade relativa do ar, então temos uma tendência para aumento das taxas de umidade relativa do ar, que combinado com o calor previsto, favorecem a ocorrência de pancadas de chuvas rápidas e localizadas a partir da tarde de segunda-feira”. explicou a meteorologista Lídia Mota

Entre terça (19) e quarta-feira (20), essa instabilidade ainda se mantém, mas o calor continua. As temperaturas máximas em Curitiba, por exemplo, continuam entre 33°C e 32°C, respectivamente.

“Esse sistema frontal continua posicionado mais ao Rio Grande do Sul, mas ele ainda ajuda na manutenção de umidade sobre o Paraná, que combinado com o calor ainda favorece a ocorrência de chuvas principalmente a partir do período da tarde, mas entre terça e quarta-feira alguns eventos podem ocorrer também entre a madrugada e o período da manhã”.

comentou a meteorologista Lídia Mota

A partir de quinta-feira (21), o tempo fica mais estável. Conforme o Simepar, temos uma diminuição das taxas de umidade relativa do ar e com isso há uma diminuição na expectativa para ocorrência de chuvas.