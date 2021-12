Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Crianças e adolescentes matriculados na APAE ou na Ajadavi receberão cestas básicas do governo do Estado. Hoje (terça-feira, 14) a prefeitura de Jacarezinho participou da entrega dos donativos realizada pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho.

Para Jacarezinho serão 160 cestas destinadas aos alunos da APAE e outras 46 para os alunos da Ajadavi. O prefeito Marcelo Palhares esteve no evento e reforçou o compromisso do município em sempre em atuar em favor dos mais necessitados.

As cestas básicas vêm para suprir o período de férias, já que os alunos da APAE e Ajadavi se alimentam nas instituições e, até fevereiro, quando retornam as aulas, não terão essas refeições nas instituições.

Vale lembrar que Jacarezinho em 2021 mais que dobrou o número de famílias que recebem cestas básicas da Assistência Social, passando de 200 para 500 mensalmente.

Além do prefeito, Jacarezinho esteve representado no evento pelo secretário municipal de Assistência Social, Nelson Cardoso, e pela vereadora Luciane Alves.