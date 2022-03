Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Edital de seleção da Coletânea Sesc de Contos Infantis segue com inscrições abertas

Até 17 de abril, escritores paranaenses podem inscrever textos para a 7ª Edição da Coletânea

A cultura e a identidade do povo paranaense vão muito além do pinhão, da erva-mate e da gralha azul. Para desafiar escritores paranaenses a ampliarem o olhar para os diversos elementos formativos da cultura do estado, em suas mais diversas manifestações, o Sesc PR promove o Edital de seleção de textos para a 7ª Coletânea Sesc de Contos Infantis.

Serão selecionadas dez obras inéditas – direcionadas ao público infantil com idade até 11 anos –, de autoria de escritores paranaenses ou residentes no estado, com mais de 18 anos de idade, e que procurem resgatar a relação dos paranaenses com os elementos culturais do Paraná.

As obras selecionadas serão ilustradas e farão parte da 7ª Coletânea Sesc de Contos Infantis com lançamento previsto durante a realização da 41ª Semana Literária Sesc Paraná & Feira do Livro 2022.

O edital para seleção de contos infantis compõe uma série de ações do Sesc PR para fomento à produção literária estadual, ao lado dos Laboratórios de Literatura e dos projetos desenvolvidos pela Rede Sesc de Bibliotecas do Sesc Paraná, do Arte da Palavra e da Semana Literária.

As inscrições encerram-se em 17 de abril e edital completo está disponível no site do Sesc PR, na aba Editais (disponível em: https://www.sescpr.com.br/edital/edital-de-selecao-de-contos-infantis-ineditos-para-coletanea-sesc-parana-2022/).

Os trabalhos inscritos na 6ª edição, além do formato físico e digital, contam com a versão em audiolivro, ampliando o acesso às obras publicadas. O audiolivro está disponível em: https://anchor.fm/sescpr.José Dimas Fonseca

