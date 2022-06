Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher de 49 anos foi morta a facadas nesta quinta-feira (23), no distrito de Conselheiro Zacarias, em Santo Antônio da Platina. O suspeito é ex-marido da vítima e tentou suicídio após praticar o crime.

De acordo com a Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 8h, policiais militares foram acionados com informação sobre uma mulher em óbito, em sua residência, no distrito de Conselheiro Zacarias. Os policiais foram até o local, constataram o fato e tomaram conhecimento que o suspeito teria tentado cometer suicídio após o crime e também deixado um bilhete. Ele ainda permanecia na residência, e uma testemunha acionou o socorro.

Em seguida investigadores da 38ª Delegacia Regional de Polícia foram até o local e acionaram a perícia, sendo apurado, a princípio, que a vítima, uma mulher de 49 anos, foi morta a facadas pelo ex-marido, um homem de 54 anos. Foi apreendido um bilhete e duas facas ensanguentadas.

A motivação do crime se deu em razão do suspeito não aceitar o fim do relacionamento com a vítima.

Ameaças de morte

Em fevereiro de 2022, a vítima compareceu na Delegacia relatando que estava sendo ameaçada de morte pelo autor, ela solicitou medidas protetivas, porém na ocasião não quis representar criminalmente contra o ex-marido, que acabou sendo colocado em liberdade.

O corpo da vítima foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho.

O suspeito do crime foi encaminhado para a UTI, em Londrina, e em estado grave.

O crime imputado ao suspeito é o de feminicídio previsto no artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 12 a 30 anos.